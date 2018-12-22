Yerli ve milli tıbbi cihaz ile büyük başarı

Yıllarca kullanılan ilaç tedavisine rağmen sağlığına kavuşamayan hastalar Türkiye'nin geliştirdiği milli cihazlar sayesinde artık 2 saatlik ameliyat ile ayağa kalkıyor. RD Global'in üretmiş olduğu 4 milli cihaz en son Bingöl Devlet Hastanesinde kullanıldı. Alanında uzman hekimler tarafından yapılan ameliyat ile hasta 2 günde taburcu edildi.

Bacaktaki derin toplardamarlar içinde pıhtı oluşumuyla ortaya çıkan Akciğer Embolisi, akciğer damarlarını tıkayarak ölüme sebep olan ve hemen tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Türkiye'de Akciğer Embolisi rahatsızlığı yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazlar ve kesin sonuç vermeyen ilaçlar ile tedavi edilebiliyor. Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda, önceden dışa bağımlı olunan bu riskli gruptaki hastaların tedavileri artık Türkiye'de RD Global&INVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretilen yerli ve milli cihazlarlarla ilaç tedavisine gerek kalmadan yapılabiliyor.

Bingöl'de milli cihaz sayesinde 2 saatte ayağa kalktı

Hastanın yıllarca kullanmış olduğu ilaçlara rağmen sağlığına kavuşamamasına karşılık Türkiye'nin geliştirdiği 4 milli tıbbi cihaz ile birlikte (TPS, Mantis, Dovi ve Viper) sadece 2 saat süren bir cerrahi müdahale ile artık hasta ayağa kalkabiliyor. En son Bingöl Devlet Hastanesi'nden Op. Dr. Oktay Tüydeş ve Op. Dr. Abdurahman Muratoğlu tarafından, sol bacağında Trombüs (kanın bir atardamar ya da toplardamar içinde ya da bir organda pıhtılaşması) saptanan hastanın ameliyatı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın vücudundan yaklaşık 350 cc, yani yarım kilogram pıhtı çıkartıldı ve hasta 2 gün içerisinde iyileşerek taburcu edildi. Riskli grupta yer alan bu ameliyatlar yalnızca Bingöl Devlet Hastanesi'nde değil artık Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.