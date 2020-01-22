Yerli ve milli 'validatör'

Tamamen yerli ve milli olarak üretilen 'validatör' elektronik ücret toplama sistemlerini dünyaya ihraç eden bir şirket olan ASİS CT, şehir uygulamalarını tek bir platformda toplamayı hedefliyor.

Tamamen yerli ve milli olarak üretilen 'validatör' elektronik ücret toplama sistemlerini dünyaya ihraç eden bir şirket olan ASİS CT, şehir uygulamalarını tek bir platformda toplamayı hedefliyor. Firma olarak hedeflerinden ve projelerinden bahseden ASİS CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, "Biz belediyelerin teknoloji çözüm ortağıyız. Her belediyeye özel olarak terzi usulü farklı çözümler sunuyoruz. Biz aslında belediyelerin içerisindeyiz. Tek bir ürün üzerine yoğunlaşmıyoruz. Ürün portföyümüz çok geniş, ulaşım sistemleri ile başladığımız yolculuk akıllı şehirlere doğru evrildi. Elektronik ücret toplama konusunda Türkiye'de pazar lideriyiz. Dolayısıyla birçok belediyeyle aktif olarak çalışıyoruz. Bununla beraber ürün seçeneğimizi genişletiyoruz" diye konuştu.

Birçok alanda akıllı uygulama geliştirdiklerini söyleyen Gündoğan, "Belediyelerin sadece akıllı ulaşım sistemlerindeki ücret toplama sistemi değil, güvenlik çözümleri, kişi sayma sistemleri, akıllı bisiklet ve en sonunda video analitikle beraber belediyelerimize platform sunuyoruz. Hem mobil platform sunuyoruz hem de web tabanlı bir platform sunuyoruz. En iddialı olduğumuz taraf da zaten bu. Bizim dışımızda belediyeler web tabanlı bir platform sunan yok. En güvendiğimiz tarafımız yerli ve milli olması. Aslında ihracata odaklandığımız taraf da bu, biz başka bir ülkeden getirip Türkiye'de ürün satmıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri dışarıya satıyoruz" aktarımında bulundu.

Birçok ülkede Türkiye'de üretilen elektronik ücret toplama cihazlarının kullanıldığını kaydeden Gündoğan, "Metrolardan tramvaylara, tramvaylardan otobüslere kadar bütün sistemleri biz sağlıyoruz elektronik ücret toplama olarak, bu da bizim için gurur verici bir durum" ifadelerini kullandı.

Elektronik ücret toplama validatör sisteminin Türkiye'deki en gelişmiş versiyonuna sahip olduklarını vurgulayan Gündoğan, "Validatörler; kartlarla birlikte otobüslere binmemizi sağlayan cihazlarımız. O konuda Türkiye'nin ilerisinde bir ürün geliştirdik. Aynı zamanda bir video analitik platformumuz var; burada da otobüslerden aldığımız verilerle belediyeler için analiz edilmiş verileri onlara sunabiliyoruz. Bu da bizim için öne çıktığımız bir tarafımız. Otobüs şoförlerinin yaptığı ihlalleri, ne kadar yakıt tükettiklerini, otobüslerin güzergahlarının işletme planlarının girildiği ve bunların takip edildiği bir ihlal ve yönetim platformu sunmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Akıllı şehir uygulamalarını tek bir platformda sunacaklarını aktaran Gündoğan, ayrıca vatandaşların tüm Türkiye genelinde kullanabileceği bütün akıllı şehir uygulamalarının barınacağı bir uygulama yapmayı hedeflediklerini bildirdi.