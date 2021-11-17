Yeşilçam müzikleri anılarda yolculuğa çıkaracak

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas gibi unutulmaz Türk filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodileri Mamak'ta seslendirilecek.

Mamak Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan "Yeşilçam Şarkıları" konserinde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodilerini seslendirerek. Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetimindeki konser 18 Kasım saat 20.00'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yeşilçam'ın hafızalara kazınmış şarkılarıyla nostalji dolu konsere tüm vatandaşları davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatı ve sanatçıları Mamaklılarla buluşturuyoruz. Yeşilçam'ın unutulmaz parçalarıyla vatandaşa nostaljik bir gece

yaşatacak olan Yeşilçam Şarkıları konserine tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.