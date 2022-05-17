Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı ‘‘Yeşilin Başkenti'' kampanyasına başkentliler kadar diğer illerden ve yurt dışından vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'yı çevre dostu bir kent haline dönüştürmek için 2021 yılında hayata geçirdiği “Yeşilin Başkenti” projesi yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Aralarında Hollanda ve İstanbul'dan gelenlerin de bulunduğu 200'den fazla gönüllü çevreci, Batıkent Dikim Alanı'nda kampanyaya destek vererek fidan dikti.

Hollanda'dan fidan dikmeye Ankara'ya geldi

“Yeşilin Başkenti” projesine Hollanda'dan Ankara'ya gelerek 38 fidan diken Gülşah Yudu da destek oldu.