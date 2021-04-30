Yeşilin her tonu Atatürk Botanik Bahçesi'nde

Şehrimizin ortasında böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmak isteyen tüm Ankaralı hemşehrilerimiz bahçemizi ziyaret edebilirler” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, bugünlerde yeşilin her tonunu barındırıyor.

Atatürk Botanik Bahçesi'nin Başkent'in gözde dinlenme mekânlarından biri olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız yaz kış güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz” dedi.