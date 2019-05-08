Yetenekleri ile parmak ısırttılar

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi'nin (ÇODAM) resim atölyelerinde eğitim alan çocuklar karma resim sergisindeki eserleri ile ziyaretçileri kendilerine hayran bırakırken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çocukları tebrik ederek başarılar diledi.

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülen resim atölyesindeki çocuk ve genç ressamların eserlerinden oluşan resim sergisi büyük ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen sergide çocuklar, tualde yorumlama, renkte tonlama çalışması, karakalem, kağıt batik ve tualde lekesel çalışma tekniklerinde birçok eseri sanatseverlerin beğenisine sundular. Atölye çalışmaları ile sadece yeteneklerini keşfetmeyi değil aynı zamanda sorumluluk almayı, sabırlı olmayı, sorun çözmeyi öğrendiklerini de ifade eden çocukların birbirinden başarılı çalışmaları sergiyi gezenler tarafından dikkatle incelendi.

Resim sergisinin açılışı öncesi Müzik Atölyesi çocukları da yeteneklerini ortaya koydular. Kemanda Nursima Aslı İpek, Şimal Naz Tekeli, Elif Suğra Özlek, klarnette Ali Ozan Şakalakoğlu, piyanoda Sena Bali, Mina Zelal Demirtaş, Zeynep Duman, birbirinden güzel eserlerle sanatseverlere müzik dinletisi sundular.

“Çocuklarımızın en büyük destekçisi biziz”

Çocuklardan her fırsatta “Umudumuz, ikbalimiz ve istikbalimiz” diye söz eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençlerin sanatla ilgilenmeleri ve yeteneklerini keşfetmelerinin önemine değinerek, “Çocuklar milletlerin ve devletlerin geleceğidir, umududur. İnşallah belediyemizin sportif, sosyal ve kültürel birçok etkinliği olacak. Bunların tamamında çocuklar olacak. Çocuklarımızın donanımlı, gelişimini tamamlamış, özgüvenli yetişmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri noktasında onlara destek olacak, belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz” diye konuştu.