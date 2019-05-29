Yetim çocukların yüzü bayramda TDV ile gülecek

Ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir tarafına taşıyan, toplumun her kesimine ulaşan, binlerce kişiyi iftar sofralarında bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı, bayramda da yetim çocukların gülen yüzü olacak. “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla başlatılan Ramazan yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerinin tek tek kapısını çalarak milletin yardım elini ulaştıran ve gittiği her coğrafyada gönül köprüleri kuran Türkiye Diyanet Vakfı, yardım çalışmalarında yetimlere büyük bir ehemmiyet veriyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Ramazan programı kapsamında yurt içinde 81 il ve 725 ilçede, yurt dışında ise 98 ülke ve 323 bölgede gıda kolileri, Ramazan paketi, alışveriş yardım kartı dağıtımları yaparak iftar sofraları kurduklarını söyledi. Ramazan ayının manevi iklimini ve bereketini en güzel şekilde yaşamaya ve yaşatmaya gayret ettiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

“Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin umudu olan vakfımız, Peygamber Efendimizin emaneti yetimlerimizi de unutmadı. Yurt içinde 5 bin, yurt dışında Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa, toplamda ise 16 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtmış olacağız. Milletimizin desteği ile heyecanla bayramı bekleyen yavrularımızın bayram sabahına daha mutlu uyanmalarına vesile olacağız.”

Polat, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadislerinde fakir, yetim ve esirlere yapılan ikramların mükafatlandırılacağının müjdelendiğine işaret ederek, hayırseverlerin 100 TL bağışta bulunarak bayram sabahını heyecanla bekleyen yetim çocukların bayram sevincine ortak olabileceklerini vurguladı.