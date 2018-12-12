Yetişkin ve genç gönüllüler buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın iş birliğinde gerçekleşen “Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor” etkinliğinin tanıtım toplantısında, Ulusal Gönüllülük Komitesi üyesi Keçiören Belediyesi genç ve yetişkin gönüllüleriyle bir araya geldi.

Keçiören Belediyesi, iyilik için hep gönüllü mottosuyla yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde gerçekleştirdiği sosyal konulu projeleri ve Gönül Belediyeciliği faaliyetleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Ayrıca Keçiören Belediyesi Huzurevi Sakinleri ve Keçiören Gençlik Merkezi Gençleriyle birlikte gerçekleştirilen gönüllü etkinlikleri tanıtıldı.

Hizmet belediyeciliği ile gönül belediyeciliğini birlikte yürüttüklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “51 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda gönülleri kazanmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Esnaf, park, pazar ve ev ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın daima yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Keçiören büyük bir aile Dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhuyla bu ailenin huzur ve güven içerisinde yaşaması noktasında gönül belediyeciliği yapıyor, yatırımlarımızla da Keçiören'in marka değerini güçlendiriyoruz.” dedi.

Çok yüksek insani gelişim gösteren ilçeler arasında Keçiören'i de görmenin sevincini yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Ak, şeffaf yönetimde de Türkiye ikincisi olduklarına vurgu yaparak, “Keçiören'de insan değerli Altyapı, sağlık, çevre, eğitim ve sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaparak bu başarının tesadüfi olmadığını gösterdik, Keçiören konut satışında TÜİK raporlarında Ankara birincisi, Türkiye'de çok yüksek insani gelişim gösteren 30 ilçeden biri Bu başarı en büyük gururumuz” ifadelerini kullandı.