Yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar

BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, "Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesine ait atıl durumdaki arazileri yeniden ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan bin 600 dönümlük arazisinde önce sebze hasadını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de mayıs ayında ekimi yapılan patatesin hasadına başladı. Hasat sonunda 4 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ve tarım işçileri tarafından toplanan patatesler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal yardım alan ailelere 20'şer kilogramlık çuvallar halinde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tarım alanlarından yüksek verim elde ederek, en üst düzeyde fayda sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak mayıs ayında bin 600 dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiğimiz patatesin hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor".