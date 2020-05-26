YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, Perşembe günü saat 07:00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk tren Bakan Karaismailoğlu tarafından uğurlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey tedbirler uyguladıklarını ifade ederek, bu kapsamda virüs Türkiye'de görülmeden önce önlemleri aldıklarını söyledi.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülke ile seferlerin durdurulduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde vaka yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa'da görülmesinin ardından Türkiye'de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı Trenler, Konvansiyonel Trenler, Başkentray ve Marmaray gibi kent içi raylı sistemlerin de dahil olduğu tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlatıldı. Kara yollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli oranda geciktirdi” ifadelerini kullandı.

"Tüm ulaşım modları tedbirli olarak yeniden hizmete açılmaya başlanacak"

Özellikle toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hükümetin topyekun aldığı önlemler sayesinde Covid-19 salgınına karşı Türkiye'nin büyük başarı sağladığını aktardı. Bu noktada normalleşme döneminin artık başladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı.

"YHT yarı kapasiteyle hizmet verecek"

Covid-19 tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan demir yollarında ilk seferin 28 Mayıs perşembe günü başlatılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek” dedi.

"Günde 16 sefer yapılacak"

İlk seferin yapılacağı Perşembe gününün ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, “İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulunun belirlediği önlemlerle düzenlenecek” ifadelerini aktardı.

28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydederek, “Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak” ifadelerini kaydetti.

"Hastalık belirtisi gösteren yolcular trene alınmayacak"

Güvenlik tedbirleri sebebiyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğinin de altını çizen Bakan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların kesinlikle trene alınmayacağını vurguladı.

"Sosyal mesafe kurallarına uyulacak"

Gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Yolculuğun her aşamasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Yüksek hızlı trenlerin her sefer öncesi ve sonrasında ayrıntılı temizliği ve dezenfekte işlemleri de yapılacak. Amacımız vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliği ile başaracağımızdan hiç şüphemiz yok"

Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı gösterdiği refleks, zamanında alınan tedbirler, ulusal çapta verdiği mücadele ile durduğu konum ve gücünü net bir şekilde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 83 milyon tek yürek oldu. Küresel salgınla, ulusal mücadelesini yapan ve salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke olarak, bu sınavımızı da el birliği ile başaracağımızdan hiç şüphemiz yok” aktarımında bulundu.