Yılbaşı öncesi sahte içki operesyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik operasyonda Yenimahalle ilçesinde yapılan çalışmalarda 5607 SKM suçundan 1 şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.