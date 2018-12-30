Yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 508 bin 508 şahıs sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 790 aranan şahıs yakalanırken, 459 adet araç trafikten men edildi, piyasaya sürülmek üzere olan 311 litre kaçak içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemli bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 65 bin 408 personelin katılımı ile ülke genelindeki 5 bin 844 noktada eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldığı belirtildi. Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel, 229 dedektör köpek, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı, 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 ekibin katıldığı bildirildi. Uygulama sonucunda 508 bin 508 şahıs sorgulanırken, 143 bin 838 aracın denetlendiği ve 18 bin 438 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği kaydedildi. Kontrollerde 4 yağma, 38 yaralama, 30 hırsızlık, 13 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 2 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 681 diğer suçlardan olmak üzere toplam 790 aranan şahsın yakalandığı belirtildi. Ayrıca uygulama sonucunda 27 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 291 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 5 bin 668 gram esrar, 19 gram eroin, 15 gram bonzai, 32 gram metanfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildiği ve 6'sı çocuk olmak üzere 26 kayıp şahsın bulunduğu, 931 şahsa adli idari işlem yapıldığı bildirildi.

1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem

Yapılan işlemler sonucu 108 şahıs gözaltına alındı, 9 adet iş yeri kapatıldı, 106 adet aranan araç yakalandı. 459 adet araç trafikten men edilirken, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 505 bin 879 TL cezai işlem uygulandı.