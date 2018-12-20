Yılbaşı öncesi ülke genelinde kaçak içki uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak ve sahte alkol uygulaması ülke genelinde 2 bin 864 personelden oluşan 990 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada bin 311 iş yerinde arama ve denetleme yapıldı. Yapılan uygulamada 6 bin 531 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, bin 535 litre sahte alkollü içki, 24 adet sahte bandrol ve 215 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon, 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi, 11 bin 460 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2 bin 68 paket kaçak sigara ve 380 adet puro/sigarillo, 74 adet tarihi eser, bin 295 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. 11 iş yerinin tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edilirken, 2 sahte alkollü içki imalathanesine işlem yapıldı. 168 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 115 bin 665 TL idari para cezası uygulandı.