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Yıldırımören Mahallesi'nde festival coşkusu yaşandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Yıldırımören Mahallesi’nde gerçekleşen festival büyük ilgi gördü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Yıldırımören Mahallesi'nde gerçekleşen festival büyük ilgi gördü.


Kızılcahamam Yıldırımören Mahallesi Derneği tarafından Yıldırımören yaylasında düzenlenen festivale dernek yöneticileri köylüler ve misafirler katıldı.


Yıldırımören Mahallesi'nin yaylasında düzenlenen festivalde hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından, mehteran gösterisi yapıldı. Güreş müsabakaları, çeşitli yarışmalar ile festival devam etti.

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