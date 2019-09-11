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Yıldızlar Mamak'ta yetişiyor

Mamak Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor.


Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi (MKM) geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversiteler ve devlet konservatuvarlarına öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyla sürdürüyor. Konservatuvarda verilen sanat eğitimiyle bu yıl da Türk Müziği Konservatuvarına 18, Türk Din Musikisi Tarihi Bölümüne 6, Müzik Öğretmenliği Bölümüne 3 ve halk oyunları sınavlarında başarılı olan 26 öğrenci olmak üzere toplamda 53 öğrenci çeşitli üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşti.


MKM kurslarının bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Binlerce çocuğumuz konservatuvarımızda sanatla buluşuyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartarak geleceğe çok iyi hazırlıyoruz. Bir eğitim yuvası olan kurslarımızda sanatın tüm dallarına yer vererek gençlerimizi yetiştiriyoruz. Yolları açık olsun, başarılar diliyorum” dedi.

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