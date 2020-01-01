Yılın basın fotoğrafları başvuruları başladı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 35 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının başvuruları bugün başladı.

Yılın Basın Fotoğrafları'2020; haber, spor, günlük yaşam, foto röportaj, portre, doğa ve çevre ile Türkiye'nin güzellikleri dallarında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda yarışma dalları arasında yer alan “Siyaset” kategorisi ise bu yıl yer almıyor. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmeyi ve basın fotoğrafçılığının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ödül alan fotoğraflar her yıl 40'tan fazla noktada açılan sergilerle ziyaretçilere ulaşıyor, 31 yıldır aralıksız “Yılın Basın Fotoğrafları” adıyla basılan özel katalogda kalıcı hale getiriliyor.

Sıfır Atık'a özel ödül

“Sıfır Atık” projesinin destekçileri arasında yer alan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, bu yıla özel olarak doğa ve çevre fotoğrafları kategorisinde yapılacak başvurular arasından bir fotoğrafa özel ödül verecek. Sıfır Atık Özel Ödülü, atıkların geri dönüşüme katkısı ve geri kazanım süreci ile geri dönüştürülen atıkların katkısını anlatan bir fotoğrafa verilecek. Sıfır Atık Özel Ödülü'nü kazanan foto muhabiri, 5 bin TL para ödülü de alacak.

Ara Güler adı yaşıyor

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'na geçtiğimiz yıl eklenen, yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Ara Güler Özendirme Ödülü ise usta foto muhabirinin adını ve anısını yaşatmak amacıyla kalıcı hale geliyor. Toplam ödülü 10 bin TL ve 2 adet fotoğraf makinesi olan Ara Güler Özendirme Ödülü'ne eğitimine devam eden iletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fotoğraf bölümü öğrencileri ile iletişim lisesi öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor.

Yılın Basın Fotoğrafları'2020 yarışmasının toplam para ödülü ise 45 bin TL olacak. Yarışmanın büyük ödülü olan Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nün sahibi 10 bin TL ödül kazanacak. Yılın Spor Fotoğrafı Ödülü'nün kazananı 7 bin TL, Türkiye Güzellikleri birincisi ise 3 bin TL alacak. Ayrıca kategori birincilerine 2'şer bin lira ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ocak

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları'2020 başvuruları Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin resmi web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden online olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi ise 31 Ocak olacak. Yarışma jürisi Şubat ayında toplanacak. Mart ayında açıklanacak ödüller, Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Yılın Basın Fotoğrafları'2020 jürisinde Türk ve dünya basın fotoğrafında söz sahibi isimler bir araya gelecek. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, www.tfmd.org.tr adresinden yarışma şartlarına ve online başvuru sayfasına ulaşabilecek.