Yılın Basın Fotoğrafları heyecanı başlıyor

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 36 yıldır aralıksız olarak düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasının başvuruları 15 Şubat'ta başlıyor. Yarışma, Türkiye'de aralıksız olarak devam eden en uzun süreli fotoğraf organizasyonu olan “Yılın Basın Fotoğrafları” medya dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

Yılın Basın Fotoğrafları '2021; haber, spor, günlük yaşam, foto röportaj, portre, doğa ve çevre ile geçtiğimiz yılda tüm dünyayı etkisine alan pandemi, sağlık çalışanları saygı kategorilerinde düzenleniyor. Yarışma, zor şartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek amacını taşıyor, basın fotoğrafçılığının gelişmesinde katkı sağlamayı da hedefliyor. Ödül alan tarihe not düşen fotoğraflar, 32 yıldır aralıksız “Yılın Basın Fotoğrafları” adıyla basılan özel katalogda kalıcı hale getiriliyor.

“Türkiye Güzellikleri” genel katılıma açılıyor

Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında son 5 yıldır ayrı bir kategori olarak değerlendirilen ve büyük ilgi gören “Türkiye Güzellikleri” ayrı bir yarışma formatında amatör, profesyonel tüm fotoğrafçılarının katılımına açıldı. Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Türkiye'nin tanıtımı adına uluslararası alanda sergilerde değerlendirilecek. Yarışmanın toplam para ödülü ise 15 bin TL. Yarışmada İnstagram üzerinden #türkiyeguzellikleri ve #beautiesofturkey etiketleriyle yapılacak paylaşımlar arasından yapılacak değerlendirme ile bir fotoğrafa 5 bin TL “etkileşim” ödülü verilecek.

Ara Güler adı yaşıyor

Yılın Basın Fotoğrafları, yarışmasına geçtiğimiz yıl eklenen yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Ara Güler Özendirme Ödülü ise usta foto muhabirinin adını ve anısını yaşatmak amacıyla kalıcı hale geliyor. Toplam ödülü 4 bin TL ve 2 adet fotoğraf makinesi olan Ara Güler Özendirme Ödülü'ne Türkiye'de ve KKTC'de örgün eğitim gören tüm üniversite ve lise öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor.

Son başvuru 15 Mart 2021

Yılın Basın Fotoğrafları'2021 yarışmasının toplam para ödülü ise 35 bin TL. Yarışmanın büyük ödülü olan Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nün sahibi 5 bin TL ödül kazanacak. Yılın Basın Fotoğrafları'2021 başvuruları Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin resmi web sitesi www.tfmd.org.tr adresinden online olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce kare fotoğrafın değerlendirildiği yarışmanın son başvuru tarihi ise 15 Mart 2021. Yılın Basın Fotoğrafları'2021'un Jürisi, Nisan ayında açıklanacak ve Mayıs ayında toplanacak. Ödüller Haziran ayında Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Jüride özel isimler

Medyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Yılın Basın Fotoğrafları'2021 jürisinde de Türk ve dünya basın fotoğrafında söz sahibi isimleri bir araya getiriyor. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başvuru yapmak isteyenler

Yarışmaya katılmak isteyenler www.tfmd.org.tr adreslerinden yarışma şartlarına ve online başvuru sayfasına ulaşabilecek.