Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'nde İHA'ya ödül yağdı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni"nde İhlas Haber Ajansı'ndan (İHA) İsmail Coşkun, Ahmet Faruk Sarıkoç ve Umutcan İşledici ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin bu yıl 37'ncisini düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2021 Ödül Töreni”, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Törene Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Azerbaycan Büyükelçisi Reşat Memmedov'un yanı sıra ödül alan foto muhabirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, “Siz gazetecilerin yaptığı işin ne kadar tehlikeli ve zor şartlarda yapıldığının bu vesile ile bir kez daha altını çizmek istiyorum. Biz 'Bir resim on bin kelimeden fazla şey ifade eder' deriz. Bu nedenle dışarıda kocaman bir kütüphane var aslında. On bin kelimeyle bazen istediğiniz mesajı veremezsiniz ama bir fotoğrafla tek bir mesaj verebilmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

İHA'ya 5 ödül

İHA muhabirlerinden İsmail Coşkun "Mustafa Pekcan Özel Ödülü" ve "Foto Röportaj" dalında üçüncülük ödülü, Ahmet Faruk Sarıkoç "Çevre ve Doğa Fotoğrafı" dalında ikincilik ve "Günlük Yaşam" dalında üçüncülük ödülü, Umutcan İşledici ise "Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı" ödülünü aldı. İHA muhabirleri toplam 5 ödül alarak geceye damgasını vurdu.