Yılın Genç Araştırmacı Ödülü TED Ankara Koleji öğrencisi Tan Elçin'e

sınıf öğrencisi Tan Elçin, lüle taşından yapay kemik dokusu projesi ile TÜBİTAK'ın Yılın Genç Araştırmacı Ödülü'ne layık görüldü.

TED Ankara Koleji ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Tan Elçin, biyoyazıcıda lületaşı, yumurta kabuğu, jelatin biyokompoziti ve kök hücreler ile yapay kemik dokusu üretimi gerçekleştirdi. Proje ile 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılarak biyoloji dalında Türkiye birincisi olan Tan Elçin'e TÜBİTAK'ın ‘Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü' verildi.

"Lüle taşı ve yumurta kabuğundan üretilen yapay kemik dokusu tıpta çığır açabilir"

Tan Elçin, biyoloji dalında birincilik ödülü getiren ve dünyada bir ilk olan projesi hakkında, “Projemde 3 boyutlu biyoyazıcı kullanarak yumurta kabuğu, lüle taşı, kemik mizenkimal kök hücresi ve de jelatin biyokompozifi kullanarak yapay kemik dokuları ürettim. Özellikle bu yapay kemik dokularının kullanım alanı ağır kemik hasarları, iyileşmeyen kemik hasarlarında tıbbi bir açılım, bir gelişme olabilir. Bu projede özellikle öz kaynakların kullanımı, atıkların değerlendirilmesi gibi konularda özellikle çaba saffettim. Ve geleceğe yönelik, yapay organ teknolojisine yönelik bir çalışma olarak TÜBİTAK'a projemi sundum” şeklinde konuştu.

Dünyada bir ilk olan ve tıpta ağır kemik hasarlarını iyileştirmede yapay organ kullanımı konusunda çığır açabilecek proje, önümüzdeki tarihlerde uluslararası yarışmalarda da ülkemizi temsil edecek.