İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yılın Genç Araştırmacı Ödülü TED Ankara Koleji öğrencisi Tan Elçin'e

TED Ankara Koleji 11.

sınıf öğrencisi Tan Elçin, lüle taşından yapay kemik dokusu projesi ile TÜBİTAK'ın Yılın Genç Araştırmacı Ödülü'ne layık görüldü.


TED Ankara Koleji ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Programı'nda öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Tan Elçin, biyoyazıcıda lületaşı, yumurta kabuğu, jelatin biyokompoziti ve kök hücreler ile yapay kemik dokusu üretimi gerçekleştirdi. Proje ile 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılarak biyoloji dalında Türkiye birincisi olan Tan Elçin'e TÜBİTAK'ın ‘Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü' verildi.



"Lüle taşı ve yumurta kabuğundan üretilen yapay kemik dokusu tıpta çığır açabilir"


Tan Elçin, biyoloji dalında birincilik ödülü getiren ve dünyada bir ilk olan projesi hakkında, “Projemde 3 boyutlu biyoyazıcı kullanarak yumurta kabuğu, lüle taşı, kemik mizenkimal kök hücresi ve de jelatin biyokompozifi kullanarak yapay kemik dokuları ürettim. Özellikle bu yapay kemik dokularının kullanım alanı ağır kemik hasarları, iyileşmeyen kemik hasarlarında tıbbi bir açılım, bir gelişme olabilir. Bu projede özellikle öz kaynakların kullanımı, atıkların değerlendirilmesi gibi konularda özellikle çaba saffettim. Ve geleceğe yönelik, yapay organ teknolojisine yönelik bir çalışma olarak TÜBİTAK'a projemi sundum” şeklinde konuştu.


Dünyada bir ilk olan ve tıpta ağır kemik hasarlarını iyileştirmede yapay organ kullanımı konusunda çığır açabilecek proje, önümüzdeki tarihlerde uluslararası yarışmalarda da ülkemizi temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.