Yılın ilk yarısında 170 çift dünyaevine girdi

Kahramankazan'da yılın ilk 6 ayında 170 çift dünyaevine girdi. Vatandaşları acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da 50'ye yakın çiftin nikahını kıydı.

Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da yılın ilk 6 ayında 170 çift dünyaevine girdi. Çiftlerden bazıları Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, talepte bulunanların nikahları “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etmiş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “çok çocuk” tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi. Başkan Oğuz, 50'ye yakın çiftin nikahını bizzat kıydı.

"Kadına şiddetin karşısındayız"

Başkan Oğuz, kıydığı nikahlarda kadına karşı şiddet olaylarına da dikkat çekerek, “Çiftlerimize, özellikle de damatlarımıza kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız” dedi.

Oğuz, evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediğini belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.