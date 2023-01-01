Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) kuruluşunun 45'inci yılında 41'incisini düzenlediği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” sahiplerini buldu.

TYB, yeni yılın ilk gününde Ankara'daki bgenel merkezinde 41'incisini düzenlediği “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” sahiplerini düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Toplam 29 kategoride ödül alan isimleri açıklayan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi. 2023 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri anlatan Arıcan, “Kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve özel sektörler ile iş birliği yaparak ülkemizin dört bir yanında binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimimizin sonucunda oluşan kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri düzenleyeceğiz. Özellikle ‘Cumhuriyetin 100 yılında Balkanlar'dan Orta Asya'ya Türk Edebiyatı' ve ‘Kuruluşunun 100. Yılında Edebiyatın Yüzüncü Yılı' temalı uluslararası bilgi şölenleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

2022 yılında da Türkiye'de yaşanan kültür, sanat ve düşünce hayatındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinen Arıcan, “45 yıllık birikim ve tecrübe ile yıl içinde yönetim kurulumuzun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin gazeteci, yazar, çevirmen, editör, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanarak eser sahibinin dünya görüşü ve ideolojisine bakılmaksızın yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz. Ödüllerin kalıcı, geleneksel ve değerli olması için TYB Yönetim Kurulunda görev yapan arkadaşlarımızın ve seçici kurul üyelerinin eserleri değerlendirmeye alınmamaktadır. Ayrıca aynı dalda bir kişiye üst üste ödül verilmemektedir” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından TYB Genel Başkanı Arıcan, 2022 Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazanan isimleri açıkladı. Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni kazanan isimler şöyle:

"Hikaye dalında Ali Işık, Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü (Pruva Yayınları). Şiir dalında Atakan Yavuz, Düşerken Söylenecek Şarkılar (Ebabil Yayınları). Roman dalında İsmail Özen, Karlı Bir Gece Vakti (Ketebe Yayınları). Deneme dalında Ahmet Edip Başaran (Muhit Kitap Yayınları). Edebi tenkit dalında Servet Şengül, Epik Damar (Ketebe Yayınları). Fikir dalında Taşkın Tuna, Var Olmak Ya da Olmamak (Şule Yayınları). Araştırma dalında Mustafa Çipan, Pir-i Sani Divane Mehmet Çelebi -İstanbul Tasavvuf ve Mûsikî Araştırmaları Derneği. İnceleme dalında Murat Bozkurt, Sinema ve İdeoloji (İnsan Sanat Yayınları). Dil dalında Hüseyin Rahmi Göktaş, Kökses Teorisi Türkçenin Geleceği (Ketebe Yayınları). Hatıra dalında Şerif Aydemir, Yaşamak Geçti Başımdan (Ötüken Neşriyat). Gezi dalında Kemal Kahraman, Zamanın Ayak İzleri (2 cilt) (Büyüyenay Yayınları). Şehir dalında Mehmet Çayırdağ, Kayseri Tarihi Araştırmaları (2 cilt) (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları). Tercüme dalında Dr. Mehmet Yazgan, Mahatma Gandi (Hece Yayınları). Tiyatro dalında Kudret Ayşe Yılmaz, Hayat Gibi- Bir Dram Bir Komedi (Hece Yayınları). Biyografi dalında Fazıl Gökçek, Ahmet Mithat Efendi Çalışmaya Vakfedilen Bir Hayat (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları). Çocuk edebiyatı dalında Melih Tugtağ Masallar, Kuş Jokeyleri/Gerçeği Godiklayan (Cezve Çocuk Yayınları). Basın/kültür dalında Adnan Öksüz (Milli Gazete), basın/fikir Abdullah Muradoğlu (Yeni Şafak Gazetesi). Dergi dalında Karabatak Dergisi, Türk Müziği dalında Dr. Gönül Paçacı, Karar Perdesi (TRT2). Halk kültürü dalında halk kültürüne katkılarından dolayı Ahmet Şenol, elektronik yayıncılık (insaniyet.net), TV programı dalında Aklıselim (TRT Türk). TV belgesel Diyanet TV, Bir Sahaf Bin Dünya belgeseli. TYB Özel Ödülü, Fatih Belediyesi, Kültürel Belediyecilik. Kamu Yayıncılığı ALBARAKA Yayınları. Özel Yayıncılık dalında KADİM Yayın Grubu, Yayıncılık Özel dalında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı. Üstün Hizmet Ödülü ise bu yıl kültür sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Dr. Nazif Öztürk, Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, Amir Ateş."