YİMER 157'nin işletilmesi ve yabancıların YİMER hizmetlerine erişimi istişare çalıştayı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) uygulayıcısı olduğu ‘Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen ‘YİMER 157'nin İşletilmesi ve Yabancıların YİMER Hizmetlerine Erişimi İstişare Çalıştayı' 21-22 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, YİMER 157'nin uyumun büyük bir parçası olduğunu vurgulayarak YİMER 157'nin hizmet kalitesinin ve hizmet kanallarının artırılması için hep birlikte çalışacaklarını, 112 ve 155 nasıl biliniyorsa YİMER 157'nin de aynı şekilde herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, dijital platformlarda daha etkin olacaklarını, bütün çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştıracaklarını, YİMER 157'nin uyum için önemli bir hizmet kanalı olduğunu vurguladı.

Çalıştayda ayrıca Ok ve Kadıoğlu tarafından, YİMER web sitesinin (www.yimer.gov.tr) yenilenen ara yüzü ile birlikte web chat hizmetinin son sürümünün 22 Ekim tarihi itibarıyla yayına alındığını ve sitenin açıldığını belirtildi.

YİMER 157'nin teknik ve idari yapısı, hizmet kanalları ve YİMER 157'nin hedefleri konusunda sunum yapan İletişim Merkezi Çalışma Grup Başkanı ve Göç Uzmanı Ümit Bolat, hizmet kanallarına ve verimliliğe değinerek yüzde 100 ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir iletişim merkezi olduklarını vurguladı.

İngiltere Göçmene Yardım Hattı Yetkilisi Phil Daily ise kendi çağrı merkezlerinin idari ve teknik yapısına değinerek verdikleri hizmetleri anlattı. Daily konuşmasında YİMER 157'nin dünyanın en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Portekiz Göçmene Yardım Hattı Yetkilileri Angela Ramos ve Susana Oliveira göçmenlere yönelik verdikleri hizmetleri ve operasyon yapıları ile ilgili sunum yaparak çalıştaya davet edilmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalıştayda; İngiltere Göçmene Yardım Hattı ve Portekiz Göçmene Yardım Hattı'ndan örnekler paylaşıldı. Hizmet kalitesinin artırılması ve yabancıların YİMER hizmetlerine erişiminin daha etkin sağlanması için istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ilk günü, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu ve üst düzey tüm katılımcılar YİMER'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştaya; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, YİMER 157 Alt Yüklenicisi Pusula Call Center Genel Müdürü Hasan Adıgüzel, YİMER Proje Yöneticisi ve İletişim Merkezi Çalışma Grup Başkanı Göç Uzmanı Ümit Bolat, YİMER Proje Koordinatörü Murat Nişancı, İngiltere Göçmene Yardım Hattı Temsilcileri Phil Daily ve Rabiya Ravat, Portekiz Göçmene Yardım Hattı Temsilcileri Angela Ramos ve Susana Oliveira, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Program Koordinatörü Tommaso De Cataldo, Kıdemli Proje Asistanı Gulbakhar Semyatova, AB Delagasyonu Banur Özaydın ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşların Temsilcileri ve YİMER personeli katıldı.