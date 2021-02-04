YKS başvuru tarihleri açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, üniversite adaylarının başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekleri bildirildi. 26 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

HES kodu bilgisi alınacak

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.