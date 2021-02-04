İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YKS başvuru tarihleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.


ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, üniversite adaylarının başvurularını 4 Şubat tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekleri bildirildi. 26 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.



HES kodu bilgisi alınacak


Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.