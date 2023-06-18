Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar sınavda ter dökerken, ailelerinin bekleyişi ise sınav binası dışında devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı. Adaylara toplam 80 soru için 180 dakika verilen sınav, saat 13.15'te sona erecek.

“12 yılın çalışmışlığı var”

Çocuğu sınava girdiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ayşe Cömert, “Bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Pilot olmak istiyor, bakalım hayırlısı inşallah. 12 yılın çalışmışlığı var. İnşallah istediği olur” dedi.

“Moral, motivasyon olarak beraber hazırlandık”

Biraz heyecanlı olduğunu belirten baba Mustafa Altınsoy, “Bir sene boyunca kızımız yoğun bir şekilde hazırlandı. Şimdi karşılığını görecek inşallah. Moral, motivasyon olarak beraber hazırlandık. Mühendislik okumak istiyor, sınava ilk girişi. Ankara'da okumak istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumak istiyor” diye konuştu.

“Hedefimiz yüksek, Boğaziçi'nde okumak istiyor”

Ebeveyn olarak çok heyecanlı olmadıklarını belirten Ayşegül Okyay, “Biraz yurt dışı planımız olduğu için o rahatlığımız var. Kendi çocuğum da dahil hepsine başarılar diliyorum. Şansı, bahtı açık olsun. Mühendislik okumak istiyor, hedeflerimiz yüksek. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyor. İnşallah olur” ifadelerini kullandı.

“Bir sene boyunca bayağı sıkı çalıştılar”

Çok heyecanlı ve onurlu olduğunu söyleyen baba Can Koyuncu, “Umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Bir sene boyunca bayağı sıkı çalıştılar. İnşallah istedikleri yerlere girebilirler, sorular kolay olur. Hukuk okumak istiyor. İnşallah hayalleri gerçekleşir” dedi.

YKS'nın üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.