YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sona erdi.

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen 2 milyon 573 bin 136 adayın başvurduğu AYT, saat 10.15'te başladı. 160 sorudan oluşan ve 180 dakika süren sınav 13.15'te sona erdi. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulan AYT oturumunda 348 bin 926 kişi görev aldı.

“Bana zor geldi”

Sınavın istediği gibi geçmediğini belirten Serkan Fırtına, “O yüzden moralim bozuldu, çıktım. Matematik ve fenden soru çözdüm. Biraz da sosyalden çözdüm, matematik ve fen yapamadığım için. Bana zor geldi, o yüzden yapamadım” dedi.

“Hiç beklemediğim sorulardan çıktı”

Sınavın çok zor geçtiğini ifade eden Alin Orhun, “Çok dikkat dağıtıcı unsur vardı. Soru çözüyorum, arkada bir sürü şekeri ağzına atıyor. Orada biraz problem oldu. Oyuncu olmak istiyorum. O yüzden sözelden girdim. Edebiyat çok zordu. Hiç beklemediğim sorulardan çıktı” diye konuştu.

“Psikoloji ya da tarih öğretmenliği düşünüyorum”

Sınavın güzel geçtiğini belirten Orhan Alkan, “Matematik kısmı zormuş diyorlar bazı arkadaşlar. Edebiyat kısmında da zorlanmışlar, felsefe kısmı kafa karıştırıcı ama bu sene iyiydi. Psikoloji ya da tarih öğretmenliği düşünüyorum. AYT'ye ve TYT'ye girmek isteyen arkadaşlar, alerjileri varsa mutlaka alerji ilacı alıp gelsinler” dedi.

“TYT benim için daha iyi geçti”

Sınava deprem bölgesinden geldiğini ifade eden Bersu Tokat, “Ortalamanın üzerindeydi çok zorlamadı ama yine de zordu. Tıp ya da diş hekimliği istiyorum. Gaziantep'ten geldim. TYT benim için daha iyi geçti” ifadelerini kullandı.

YKS'nın üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.