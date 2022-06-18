YKS'nin ilk oturumu TYT sınavı başladı

3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) sınavı başladı.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Saatin 10.00'u geçmesi ile kapanan kapılar, geç kalan öğrencilerin sınava girerek geleceğini belirlemeye hayalini suya düşürdü. Veliler ise çocukları sınavdayken okulun önünde dua ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 165 dakika sonra sona erecek.

3 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan Cenk Bahçe, “Ben kendimi denemek için girecektim. Deneyecektim kendimi. Kısmen olmadı bugün. Yarına kaldı artık. Kötü bir şey. 3 dakika geç kalmışım, 10.15'te başlıyor sınav zaten. Koştum ama yetişemedim. Görevliler beni almadı ama onlar da görevini yapıyor sonuçta” dedi.