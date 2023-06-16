İhlas Haber Ajansı

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YKS'ye girecek depremzedelerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını AFAD karşılayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek depremzede adayların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından karşılanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede adayların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından karşılanacağını açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız. 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz. Başvuru yapan 64 bin 412 öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerine yer verdi.

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