İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderek dua etti.


Yarın yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri cuma namazı öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesinde sınavda başarılı olabilmek için dua ettiler. Ankara'nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ne gelen öğrenciler ile veliler, türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve veliler, dua sonrasında okunan ezanın ardından cuma namazını kıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.