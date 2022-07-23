YKS'ye giren öğrencilere davet

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şimdi de Gençlik Parkı'nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ilki düzenlenecek Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

Ankara'da öğrenim gören gençlerin hayatını kolaylaştıran projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi; ulaşımdan sınav ücretlerine, ücretsiz internetten barınma imkanlarına kadar birçok konuda ‘öğrenci dostu' uygulamalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak ilkini düzenleyecekleri Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne davet etti.

“Üniversite Ankara'da okunur”

Her platformda “Üniversite Ankara'da okunur” çağrısını yineleyen Yavaş, “Geleceğe hazır mısınız?” sloganıyla Gençlik Parkı'nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek '1. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne katılmaları için davet ettiği öğrencilere de şu sözlerle seslendi:

“Sevgili evlatlarım, 50'den fazla üniversite ve 500'den fazla akademisyenin katılımıyla düzenleyeceğimiz Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'ne hepiniz davetlisiniz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Otopark Alanı Ulus adresinde 12.00-19.00 saatleri arasında 30 ve 31 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' ile gençlerin doğru tercih yapabilmesi için hem üniversiteleri yakından tanımaları hem de sosyal olanakları öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Tercih heyecanı yaşayan öğrenciler daha sonra devam eden yaz konserleri çerçevesinde Gençlik Parkı'nda 30 Temmuz'da saat 20.00'de sanatçı Fatma Turgut'un ücretsiz konseri ile müzik dolu bir akşam yaşayacak.