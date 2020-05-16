Yoğun çalışma koşullarından vefat eden asker KDK'nın aracılıyla vazife malulü sayıldı

Yoğun çalışma temposu sırasında bayılmasının ardından tedavi altına alınıp altı ay sonra hayatını kaybeden asker, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimleriyle vazife malulü sayıldı.

Erciş'te görev yapan uzman çavuş, komutanlığın işleriyle ilgilenirken ilçe merkezinde sokakta bayıldı. Van 100. Yıl Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan uzman çavuş, altı ay sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Çavuşa yapılan otopside stres ve yoğun çalışma koşullarının tetiklediği düşünülen SVO (serebro vasküler olay) nedeniyle beyin dokusunda oluşan enfarkt neticesinde ölümün gerçekleştiği belirlendi.

Uzman çavuşun eşine ve geride kalan çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandı. Ancak çavuşun eşi, kocasının otopsi raporunda belirtildiği üzere vazifesi nedeniyle vefat ettiğini ifade ederek şehit sayılmasını ya da vazife malulü kabul edilmesini talep etti. Kederli eşin SGK'ya yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı.

Başvurucuyu haklı bulan KDK aracı oldu, sorun çözüldü

Uzman çavuşun eşi, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak konuyla ilgili yardım istedi. KDK, yaptığı incelemelerin ardından SGK'yla görüşmeler yaparak sorunun çözülmesi için talepte bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, KDK'nın girişimleri neticesinde uzman çavuşun başvurusunu tekrar inceledi ve vefat eden askerin vazife malulü sayılmasına karar verdi. 2016 yılından itibaren, dul ve yetim aylığı üzerinden birikmiş olan farkı kederli eş ve yetim çocukların hesabına aktaran SGK, aynı zamanda ölen askerin anne ve babasına da vazife malulü olması nedeniyle maaş bağladı.

KDK'nın girişimleri ve SGK'nın kararını düzeltmesi sayesinde ölen askerin eşi, çocukları, anne ve babası maaş almaya başladı.