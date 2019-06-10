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Yoğun yağış Polatlı'daki tarlaları vurdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 3,5 saat süren sağanak yağış Ömerler Mahallesi’ndeki ekili arazileri vurdu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3,5 saat süren sağanak yağış Ömerler Mahallesi'ndeki ekili arazileri vurdu. Birçok tarlanın sular altında kalması sonrası Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer mahallede incelemelerde bulundu.


Sağanak yağışla birlikte dolu yağması buğday tarlalarını etkiledi. Tam hasat dönemine geldiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.


Bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Tunçer, "Kaymakamlık olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, ilgili kurumlarla irtibata geçilecek ve zararların telafisi ile alakalı süreç takip edilecek. Selden etkilenen ailelere geçmiş olsun" dedi.


Ankara Valiliği ise Polatlı'da da bir kısım ekili alanların su baskınına maruz kaldığını belirttiği açıklamada, "AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

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