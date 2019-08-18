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Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Ankara’nın Haymana ilçesinde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.



Ankara'nın Haymana ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yoğun yağış ve rüzgar, mahallede bulunan caminin minaresini yıktı. 55 metre uzunluğundaki minare, telefon santralinin üzerine düştü. Minarenin yıkılması sonucu caminin bir kısmı da zarar gördü. Minarenin imam lojmanı üzerine yıkılmaması ise büyük bir faciayı önledi.



Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok elektrik kablosunun koptuğu mahalleye elektrik de verilemedi. Sağanak yağış, Kerpiç ve Bumsuz Mahallelerinde de etkili oldu.

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