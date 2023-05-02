YÖK Başkanı Özvar: "15 bilim alanında 25 üniversiteye öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırıldı”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm-programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi Yükseköğretim Kurulumuz tarafından kararlaştırılmıştır" dedi.

YÖK tarafından üniversitelerin Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda doğrudan katkıda bulunma çerçevesinde, henüz bir özel bir misyon yüklenmemiş üniversitelerin belirli bilim alanlarındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış olan bölüm ve programlarının, YÖK vasıtasıyla desteklenmesi amaçlayan “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Toplantı kapsamında, ulusal ölçekte nitelikli beşeri kaynakların geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte nitelikli bilimsel çıktıların artırılması hedef olarak gösterildi. Proje çerçevesinde desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanlarının YÖK tarafından saptandığı ve 15 öncelikli bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm ve programlarına uzmanlaşma misyonu verildiği açıklandı.

"Belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programlarımız bulunmaktadır"

YÖK Başkanı Özvar, araştırma üniversiteleri programındaki üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılmasına yönelik özel destek sağlanması kapsamında, 17 Mart 2022 tarihinde, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız arasında imzalanan protokolle Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) hayata geçirildiğini hatırlattı. Özvar, “Belirli uzmanlık alanlarında kendilerine çeşitli misyonlar yüklenmiş olan 23 araştırma üniversitesi, 22 bölgesel kalkınma odaklı üniversite, 3 sağlık bilimleri üniversitesi, 2 uygulamalı bilimler üniversitesi ve 2 güzel sanatlar üniversitesi bulunmaktadır. Bunun yanında, belirli bilim alanındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış bölüm ve programlarımız bulunmaktadır. Bu bölüm ve programlarımızın, yükseköğretim ekosistemimiz tarafından desteklenmesi, nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için önemli olduğu açıktır” diye konuştu.

"Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi”ni tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Özvar, "Bu kapsamda desteklenecek Öncelikli Bilim ve Ar-Ge Alanlarını belirlemek için, Başkanlığımız tarafından 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporu, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanları incelenmiştir” dedi.

“15 bilim alanında 25 üniversiteye öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırıldı”

Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesinin ve 78 vakıf üniversitesinin değerlendirmeye alındığını söyleyen Özvar, "Bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren üniversite bölümleri-programları 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm-programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi Yükseköğretim Kurulumuz tarafından kararlaştırılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özvar, konuşmasının ardından ilgili bölüm-programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştıran 25 üniversite temsilcisine plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.