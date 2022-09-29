YÖK Başkanı Özvar, 30 Afrika ülkesi büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile bir araya geldi

Özvar, “Türkiye'nin zengin kültür yapısı, dünyanın birçok yerinden farklı öğrencilerin kendi uygarlıklarının izini bulmasını sağlamış ve Türk yükseköğretiminde kaydedilen ilerleme ile ülkemizi cazibe merkezi haline getirmiştir” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. 21'i büyükelçi, 9'u maslahatgüzar olmak üzere toplam 30 Afrika ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve temsilcisi YÖK Başkanı Özvar'ın davetine icabetle Hacettepe Üniversitesinde buluştu. Çalışma yemeğine Afrika kıtasından Kamerun, Burundi, Çad, Kongo, Fildişi Sahilleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gabon, Kenya, Libya, Mali, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Güney Sudan, Sudan, Uganda, Moritanya ve Nijer Büyükelçileri ile Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Gambiya, Gine, Fas, Tunus, Zambiya, Zimbabve maslahatgüzarları katıldı.

Yemekte, Yükseköğretim Kurulu ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler; yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin mevcut durumu ve yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için tesis edilebilecek yeni olanaklar ele alındı.

YÖK Başkanı Özvar yaptığı konuşmada, YÖK olarak öncelikli hedefleri arasında yer alan uluslararasılaşma kapsamında Afrika kıtası ülkelerinin büyükelçilerini ve diplomatlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Afrika kıtası ve Türkiye'nin bin 200 yıllık ortak bir tarihi paylaştığını, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin her geçen yıl arttığını belirten Özvar, Afrika ile her zaman iyi ilişkiler geliştiren Türkiye'nin kıtada yaptığı çalışmaların da Afrika ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını kaydetti. Özvar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında sadece coğrafi olarak değil, kültürel, politik ve sosyal olarak da bir köprü görevi gördüğünü belirterek, “Geleneksel ile modernin, eski ile yeninin, Doğu ile Batı'nın harmanlandığı eşsiz bir ülke olan Türkiye'nin zengin kültürlü yapısı, dünyanın birçok yerinden farklı öğrencilerin kendi uygarlıklarının izini bulmasını sağlamış ve Türk yükseköğretiminde kaydedilen ilerleme ile ülkemizi cazibe merkezi haline getirmiştir” dedi.