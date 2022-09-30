YÖK Başkanı Özvar, Eymir Gölü'nde kürek çekti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Eymir Gölü'nde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kürek Takımı ile birlikte kürek çekti.

YÖK Başkanı Özvar, Eymir Gölü'ndeki kayıkhanede ODTÜ Kürek Takımı ile bir araya geldi. Özvar, kupaların bulunduğu alanı gezerek, takım antrenörü Baha Er'den bilgi aldı. Özvar, daha sonra kayığa binerek Eymir Gölü'nde kürek çekti. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2022-2023 akademik yılını kürek çekerek açmış olduklarını belirten Özvar, "Aslında bugün biraz da 2022-2023 akademik yılını kürek çekerek açmış olduk. Hayırlı olsun diyoruz. Bu açıdan Türkiye'deki bütün üniversitelere mesajım şu olurdu: açılışı bazen sporla yapmak güzel bir başlangıç olabilir. Üniversite öğrencilerimizin sporla iştigal etmesi, kültür sanat faaliyetlerinde bulunması, onların akademik performansını çok etkileyecektir. Bu bakımdan bütün öğrencilerimizi spor yapmaya davet ediyorum. Mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmek onların üretkenliklerini artıracaktır” dedi.

Sporun aynı zamanda iletişim aracı olduğunu vurgulayan Özvar, sözlerine şöyle devam etti:

"2022-2023 akademik yılında geçen seneye nispetle daha fazla sayıda öğrencimiz kontenjanlardan istifade etme şansı buldu. Kayıtlarımız geçen yıllarla mukayese edildiği takdirde belki Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış vaziyette. Devletimizin açtığı yaklaşık 1 milyon kontenjan var. Bu kontenjanların yüzde 99'u dolmuş oldu. Buna mukabil başarı sıralaması da yükseldi. Başarı barajıyla girilen tıp, mühendislik, diş hekimliği, eğitim ve hukuk gibi programlarda puanlar yükseldi. Başarı sıralaması istemeyen programlarda da başarı puanlarının, sıralamalarının yukarıya doğru çıktığını söyleyebiliriz. Bizim yaptığımız etki analizi ve simülasyon çalışmalarında başarı sıralamasının yukarıya doğru çıkacağını öngörmüştük. Gerçekten de tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Bugün itibarıyla daha fazla kontenjan dolmasına rağmen başarı sıralamaları şu anda yukarıda. Hatta açık öğretim programlarında dahi puanlar yükselmiş vaziyette. Bu sınav şeklinin, başarıyı daha çok artırdığını, rekabeti yükselttiğini, sıralamaları da en üst düzeye taşıdığını gördük. Sınavlarla ilgili yaptığımız düzenlemeleri muhafaza edeceğiz. Rekabeti daha fazla artırmak, daha fazla öğrenci adayımızın üniversitelere ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz. Derdimiz, daha fazla sayıda puanı yeten, başarıyı elde eden adaylarımızın üniversiteye erişimini kolaylaştırmak” diye konuştu.

Dünya genelindeki üniversiteye giriş modelinin bu şekilde olduğu bilgisini veren Özvar, "Erişmek isteyen öğrencilerin önünü açıp rekabeti artırdığınız zaman orada kalite, başarı gelir. Üniversitelerimiz içerici, ihata edici olmak durumundadır. YÖK olarak temel hedefimiz de budur. Yükseköğretim kurumları, çalışmak isteyen ve başaran bütün öğrencilere kapılarını açmak ve onu kuşatmak, içermek durumundadır, dışlamak değil. Temel gayemiz bu olacak” şeklinde konuştu.

Gelecek günlerde üniversitelerle alakalı yeni tasarılar ve kararların gündeme geleceğine dikkat çeken Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizin akademik üretkenliğini teşvik edecek yeni tedbirler ve politikalar geliyor. Üniversiteler arasında rekabete ve üniversitelerin kendi içinde farklılaşmasına, uzmanlaşmasına fevkalade önem ve ehemmiyet veriyoruz. Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde Türkiye'de 208 üniversitenin kendi içinde daha fazla farklılaşabileceği, nispi rekabet elde ettiği alanlarda bu üniversitelerimizi daha güçlü kılmak üzere bazı idari, hukuki ve mali kolaylıklar gelecek."

Antrenör Bahar Er, günün anısına Özvar'a minyatür kayık küreği hediye etti. Etkinlikte Özvar'a ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de eşlik etti.