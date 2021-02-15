YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: “Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır”

Dr. Yekta Saraç, “Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır” dedi.

YÖK tarafından bahar dönemindeki eğitim öğretimle alakalı olarak, Sağlık Bakanlığı'nın görüşünün sorulduğu duyuruldu. Küresel salgın dönemindeki online eğitime ilişkin, öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yapılan ankette ise öğrencilerin ve öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu Bakanlık tarafından görüş alınmasının doğru bulduğunu belirtti. Ankete 1 milyon 255 bin öğrenci ve 29 bin öğretim elemanının katıldığı ifade edildi.

Yapılan geniş kapsamlı anket üzerinden değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Saraç, “Bu anket katılımcı sayısı bakımından, “ülkemizde yapılan en büyük anketlerden birisi” olma özelliğine sahip oldu. Bu kadar geniş bir katılımın olduğu anketin sonuçlarının elbette bizlerin karar alma süreçlerinde önemi vardır, olmalıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara da hocalarımız ve öğrencilerimizin görüşlerini iletmekteyiz. Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i, öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına Bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik. Anketimize gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 bin öğrencimiz ile 29 bin öğretim elemanımıza ve ankete katkı veren başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililer ile paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır” değerlendirmesini yaptı.