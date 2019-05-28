YÖK Başkanı Saraç, Japonya Büyükelçisi ile görüştü

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında yükseköğretim alanındaki mevcut ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi için yapılması gereken hususlar üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca ülkemizde 2017 yılında kurulmuş olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ilişkin konular da etraflıca ele alındı.