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YÖK Başkanı Saraç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sosyal medya hesabından dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

YÖK Başkanı Saraç, paylaşımında YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu tarafından düzenlenen anketin sonuçlarını da paylaştı.


Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK olarak 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' başlıkları altında engelli bireylerimizin eğitim imkanlarına ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yükseköğretim kurumlarımızı teşvik edici birçok yeni çalışmalara imza attık. Bu kapsamda son olarak küresel salgın sürecinde engelli öğrencilerimize yönelik alınan tedbirleri değerlendirmek üzere YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubumuz tarafından yükseköğretim kurumlarımıza yönelik bir anket düzenlendi. Engelleri aşmada azim ve cesaretleriyle bizlere örnek olan engelli öğrencilerimiz ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor, Engelsiz Üniversite Ödüllerimiz kapsamında birçok çalışmaya imza atan üniversitelerimize de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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