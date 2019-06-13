YÖK Başkanı Saraç'tan başarı mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesapları üzerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak, çocukların geleceğini şekillendirmede önemli bir merhale olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) öğrencilere başarılar dilediğini belirten Saraç, “Öğrencilerimiz rahat olsun, ilk kez geçen sene ‘Yeni YÖK' tarafından kurgulanıp başarıyla uygulanan YKS'de, TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki soru sayılarında ve içeriklerinde siz değerli öğrencilerimize verdiğimiz söze uygun olarak bir değişiklik olmayacak” dedi.

Getirdikleri sistemin en önemli özelliğinin, yükseköğretime geçişte sözel ve sayısal okuryazarlığı ve muhakemeyi öncelemesi olduğunu vurgulayan Saraç, “Bu konsept, Türkiye'nin bir kazanımıdır. Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için özellikle bu üç hususa da özen göstermenizi tavsiye ederim. Bütün bir hayatınızı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını lütfen unutmayın. Başarı; çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saraç, “Üniversitelerimizde göreceğiniz eğitim ve üniversite hayatı, öğreneceğiniz bilgilerin yanı sıra, sizleri daha kültürlü, daha araştırmacı, üretken, donanımlı, ülkesini, milletini ve yüksek değerleri her şeyin üstünde tutan nesiller olarak yetişmenizi de sağlayacak. Eğitim almayı hedeflediğiniz meslekleri ve alanları belirlerken her mesleğin kendi başına bir değer olduğunu ve fırsatlar barındırdığını unutmayın. Yeter ki, başarıyı ve çalışmayı o meslekten esirgemeyin” ifadelerini kaydetti.

Saraç paylaşımını, öğrencileri ve değerli ailelerini sevgiyle selamladığını belirterek ve sınava girecek tüm adaylara başarılar dilediğini vurgulayarak noktaladı.