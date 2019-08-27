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YÖK Başkanı Saraç'tan Guinness'a aday fidan dikme etkinliğine destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

Dr. M. A. Yekta Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da Guinness Rekorlar Kitabı'na da aday fidan dikme etkinliğine şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destekte bulundu.


YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığının daha önce duyurduğu fidan dikme etkinliği için şahsi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, 11 Kasım'da gerçekleşecek etkinliğe destekte bulundu. Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan, "Saatlerinizi 11 Kasım saat 11.11'e ayarlayın. 81 ilimizde genç, yaşlı elele aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturuyor, Guinness Rekorlar Kitabı'na aday oluyoruz" paylaşımını ekleyerek etkinliğe destek verdi. Saraç paylaşımında, “Yükseköğretim camiası olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ‘daha yeşil bir Türkiye'yi inşa etmek için' başlatılan bu güzel projeyi canı gönülden destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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