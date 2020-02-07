YÖK burslusu Keşmirli öğrencilerden depremzedelere anlamlı bağış

YÖK burslusu olarak Türkiye'de eğitim gören Pakistan-Keşmirli öğrenciler Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında bölgedeki depremzedeler için kendi aralarında topladıkları bağışı AFAD'a ulaştırmak üzere YÖK'e teslim ettiler.

Azad Jammu Keşmir Üniversitesi adına lisansüstü eğitim görmek üzere YÖK bursu ile Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitimlerini sürdüren 14 öğrenciyi temsilen iki öğrenci YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'i, YÖK'te ziyaret etti. YÖK'te Er'i ziyaret eden öğrenciler, 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında, bölgedeki depremzedeler için kendi aralarında topladıkları nakdi bağışı, AFAD yetkililerine ulaştırmak üzere teslim ettiler.

2005 yılında ülkelerinde yaşanan ve yaklaşık 80 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Keşmir depremi sonrasında Türk halkının yaptığı yardımları unutmadıklarını belirten öğrenciler, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında Türk halkının yaşadığı acıları derinden paylaştıklarını ve sembolik de olsa bu bağışı depremzedelere ulaştırmak istediklerini söylediler.

Görüşme neticesinde teslim alınan nakdi bağış, AFAD'ın Ziraat Bankası nezdindeki ilgili hesaba aktarıldı.