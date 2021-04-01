YÖK ve Sayıştay arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

YÖK'te gerçekleştirilen protokol imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ'ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Sayıştay yetkilileri katıldı. YÖK Başkanı Saraç, törendeki konuşmasında, protokolle döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların üniversitelerin akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.

YÖK olarak üniversitelerin Sayıştay denetimlerinde karşılaşılan çeşitli sorunlarını derlediklerini belirten Saraç, "Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimlerde üniversitelerdeki eksiklikleri iyi biliyor. Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri eğitimleri verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları Başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

“Yükseköğretim kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız”

Sürecin üniversitelerle yazışma yapılması, eğitim almak isteyen üniversitelerin belirlenmesi, YÖK'e müracaatların yapılması ve eğitim alacak personelin belirlenmesi şeklinde işleyeceğini vurgulana Saraç, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizden bize aktarılan konularla ilgili eğitim taleplerini ve Sayıştay Başkanlığı denetçilerinin denetimlerde karşılaştıkları sorun alanlarını birlikte değerlendireceğiz. Ana başlıklar altında eğitim planlaması yapan yükseköğretim kurumlarımızın eğitim faaliyetlerine katılımının koordinasyonunu sağlayacağız. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin tamamlanmasının ardından eğitim alanların sınava tabi tutulması da yine bu protokolle karara bağlanmış durumda. Bu iş birliği protokolünün sağladığı katılımlar ile yapılan denetimler gerek yükseköğretim kurumlarımız gerekse de Sayıştay Başkanlığı iş yükünü azaltma açısında verimli bir hale dönüşecek."

"Bir sistematik dahilinde ve YÖK koordinasyonunda yapılmasını özellikle istedik”

Bugün imzalayacakları benzer bir iş birliği protokolünü Türkiye Belediyeler Birliği ile de imzaladıklarını belirten Baş, "İrili ufaklı bütün belediye ile bu eğitimleri salgın nedeniyle çok sayıda katılımcıyla çevrim içi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl bazı üniversitelerden gelen bazı talepleri de karşıladık. Bunu sistematik hale getirmek için YÖK Başkanlığımızdan talepte bulunduk. Bunun belli bir sistematik dâhilinde ve YÖK koordinasyonunda yapılmasını özellikle istedik. Bu protokolün, üniversitelerin harcama birimlerinin kapasitelerinin artırılmasına faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaları ardından, iş birliği protokolü YÖK Başkanı Saraç ve Sayıştay Başkanı Baş tarafından imzalandı.

Eğitimler YÖK'ün koordinasyonunda yapılacak

YÖK ve Sayıştay Başkanlığınca imzalanan protokol kapsamında Sayıştay'ın denetim alanına giren konularda üniversitelerimizdeki ilgili personele yönelik Sayıştay yetkilileri tarafından eğitimler verilecek.

Pandemi döneminde online (çevrimiçi) olarak verilmesi planlanan eğitimlerin hangi alanlarda ve tarihlerde yapılacağına ilişkin hususlar her iki kurumun yetkililerince yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenerek ilgili yükseköğretim kurumlarıyla paylaşılacak. Bu kapsamda yapılacak eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili personelin katılımının sağlanması gibi tüm çalışmalar YÖK koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.