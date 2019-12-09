YÖKAK, 14'üncü Avrupa Kalite Güvencesi Forumu'na katıldı

Dr. Muzaffer Elmas, 14'üncüsü Berlin'de düzenlenen EQAF 2019'a katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kurul Üyeleri Prof. Dr. Sina Ercan ve Prof. Dr. Aslıhan Nasır ile Akademik Uzman Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu Erkan, Berlin'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Avrupa Kalite Güvencesi Forumuna (EQAF 2019) katıldı. Forumda Kurul Üyeleri tarafından, “Çevrimiçi Simülasyon Platformunun Değerlendirme Ekibi Üyelerinin Eğitimine Etkisi” isimli bildiri sunuldu.

Avrupa yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi topluluğunun en büyük yıllık toplantısı olan EQAF, 2006 yılından itibaren ENQA, Avrupa Öğrenci Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği ve Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği tarafından ortaklaşa düzenleniyor. 21-23 Kasım tarihlerinde Berlin'de düzenlenen 14'üncü Avrupa Kalite Güvencesi Forumunda, "Yükseköğretimin Toplumsal Katılımını Desteklemek" başlığı altında, iç ve dış kalite güvencesi süreçlerinde; tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumsal değerleri ön plana çıkaran faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu konuda yükseköğretim kurumlarını nasıl destekleyebileceklerine ilişkin deneyimler paylaşıldı. Foruma birçok ülkeden; kalite güvencesinden sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri, kalite güvencesinden sorumlu rektör ve rektör yardımcıları, yükseköğretim kurumu temsilcileri, öğrenciler, kalite güvencesi ajansları ve araştırmacılardan oluşan çok sayıda davetli katıldı.

Forumda YÖKAK'ın bildirisini sunan Prof. Dr. Aslıhan Nasır EQAF 2019 hakkında konuştu. Nasır, “Bu yıl Berlin'de yapılan Avrupa Kalite Güvencesi Forumu'da (EQAF) hem Yükseköğretim Kalite Kurulunun tanıtımını yaptık hem de yaklaşık yüzde 25, yüzde 30 kabul oranı olan bildiriler arasında yer aldık. ‘Çevrimiçi Simülasyon Platformunun Değerlendirme Ekibi Üyelerinin Eğitimine Etkisi' başlıklı bildirimizi interaktif olarak iki parça halinde sunduk. Hem sunum sırasında hem de sunum sonrasında çok yoğun ilgi vardı ve bu bizim için çok sevindirici oldu. Çünkü hem bizlere izlediğimiz yolun doğru olduğunu gösterdi hem de YÖKAK gibi kuruluşlara güzel bir yol haritası oluşturdu” dedi.

Sunum sonrasında karşılaştığı tepkilere de dikkat çeken Nasır, “Bizim sunumumuz iki bölümden oluşuyordu. Bir kısımda hem YÖKAK'ı tanıttık hem de verdiğimiz Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında verdiğimiz değerlendirici eğitimlerinin dünyada ilk olma özelliğini, yükseköğretim sisteminin boyutlarını, YÖKAK'ın nasıl kurulduğu, nasıl geliştiği, üyelerinin yapısı ve profili gibi detayları, hemen akabinde ise eğitimlerimizin içeriğini ve yapısını anlattık. Eğitimlerimizin iki ana modülden oluştuğundan, yüz yüze ve online eğitim platformlarımızdan bahsettik. Fakat bize bu toplantının sağladığı en büyük imkânlardan biri de Sina Hocanın özellikle sunumunu yaptığı bölüm olan ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi ve kurumların yıllar içerisinde kaydettikleri gelişmelerin izlenebilmesi için YÖKAK tarafından geliştirilen Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi'ni (KGYBS) tanıtma imkânımızın olmasıydı. KGYBS'nin de en az değerlendirici eğitimi bölümü kadar etkili olması ve katılımcılarda merak uyandırması bizler için sevindiriciydi. Muhtemelen daha önce bu tarz bir sistem görülmemişti” ifadelerini kullandı.

EQAF 2019'un YÖKAK'a katkılarını değerlendiren Prof. Dr. Sina Ercan, çok önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Ercan, “EQAF'ın ilerideki toplantılarına ev sahipliği yapma noktasında çok önemli bağlantılarımız oldu. Bence Kurul olarak bir diğer çok önemli başarımız ise Türk Yükseköğretim Sisteminin ve yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi boyutunun uygulama noktaları ile ülkemizin göründüğü yerden daha üst kademelere çıkmasına katkı sağlamış olduk. Bu nokta çok önemli bir kazanımdı. Bugünün dünyasında uluslararası toplantılara katılarak bir iletişim ağı oluşturmak veya ağa dâhil olmak çok önemli bir kazanım haline geldi. Hakikaten çok önde gelen, bu alanda yol katetmiş, Avrupa camiasında öncü olan ülke ve temsilcileriyle yakın temaslar kurarak, bu kısa zamanda onlara yaptıklarımızı birebir aktarma şansını bulduk. Şunu da belirtmek isterim ki bizim olmadığımız toplantılarda da bizim sunumumuzun güzel yansımalarının konuşulduğunu duymak güzel bir başarıdır” diye konuştu.