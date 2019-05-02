YÖKAK “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi” başladı

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapacak yaklaşık 337 kişiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ‘Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi' verildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Biz üniversitelerden bu hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak, mesleki ve etik açısından bilgi, beceri ve yetkilikte mezunlar, AR-GE çıktılarını sayı, nitelik olarak artırmak, çevik yönetim istiyoruz” dedi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında YÖKAK'a değerlendirici olmak üzere başvuran ve Kurul tarafından görevlendirilen 337 rektör, rektör yardımcısı, akademisyen, idari personel ve öğrenciyi eğitim verildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr.Muzaffer Elmas, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, hazırladıkları kurumsal bir değerlendirmeyi kapsayan rapor programlarında akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda sürekli iyileştirme yaptıklarını söyleyerek, daha sonuç odaklı olmaya çalıştıklarını belirtti. Değerlendirme takımlarının en önemli faktörler olduğunu söyleyen Elmas, “Biz değerlendirme takımlarımızla ne kadar iyi anlaşabilirsek, sahada da beklentilerimize o kadar ulaşabiliriz diye umuyorum. Üniversiteleri radikal değişimlere zorlayan şey aslında dünyadaki bu hızlı değişim. Biz de dijitalleşme ile teknoloji ile bir değişim arifesindeyiz. Dünyada kalite ajansları prosedürler içinde boğularak, asıl odaklanması gereken şeyden uzaklaşıyor. Prosedürler yerine sonuca odaklanmayı önemsemeliyiz. Biz üniversitelerden bu hızlı değişen dünyaya ayak uyduracak, mesleki ve etik açısından bilgi, beceri ve yetkilikte mezunlar, AR-GE çıktılarını sayı, nitelik olarak artırmak, çevik yönetim istiyoruz” diye konuştu.

Bu seneki raporlarda tüm bunları ortaya çıkaracak nitelikte hareket etmeyi düşündüklerini belirten Elmas, “Biz tüm dünyayı dikkate alarak, ülkemize uygun esnek ve sade bir sistem kurmak peşindeyiz. Kopyaların tutmadığını hep gördük, sistemin, ülkemizin koşullarına uygun olması çok önemli. Bir kurumun kalitesini sağlama sorumluluğu, kurumun kendisindedir. Üniversiteler, hedef ve stratejilerini belirledikten sonra bunun uygulanması ve sonuçlarıyla ilgili kendisi sistem kurarak çalışacak. Kalite ajansları da üniversitelerin yaptığı hususlardaki üniversitenin kapasitesini değerlendirecek. Bu üniversiteler bunları uygulamamışsa kurumların bu konularda neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Ülkemizdeki bütün üniversitelerin mükemmel olmasını beklemiyoruz, çünkü bu sorun dünyada var” şeklinde konuştu.

Elmas, üniversitelerin kendi vizyon, misyon ve stratejilerini ilan ettiklerini anımsatarak, üniversitelerin vizyon, misyon ve stratejik planlarının tamamen üniversite yönetiminin bilgisinde olmasını istediklerini söyledi. Elmas, “Kurumsal raporlarımız, sahaya giden değerlendirme takımlarımız ve kurumsal geri bildirim raporlarımız aynı dili konuşsun istiyoruz” dedi.

Elmas çıkışta basına yaptığı açıklamada, YÖKAK olarak üniversitelere dış değerlendirme yapmanın en büyük görevlerinden birisi olduğunun altını çizerek, bugüne kadar 115 üniversitenin dış değerlendirmesini tamamladıklarını kaydetti. Üniversitelerin kendi sistemlerini kurmasını istediklerini söyleyen Elmas, “Biz de bu sistemi kalite kurumu olarak uygun çalışıyor mu, güçlü yönleri nasıl, gelişmeye açık mı diyerek üniversitelerimiz eğitim öğretim ve topluma katkı konusundaki çalışmaların sonuçlarını, çıktılarını gözden geçirip bunların etkililiğine, verimliliğine bakan bir değerlendirmede bulunalım” ifadelerini kullandı.