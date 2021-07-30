YÖKAK Öğrenci Komisyonundan Avrupa Öğrenci Birliği'ne üyelik başarısı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu üyesi ve TED Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları Programı lisansüstü öğrencisi Sena Çatal ile YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi ve Karabük Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı lisans öğrencisi Simge Ayyıldız'ın 2021-2022 akademik yılı için Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üyelik başvuruları kabul edildi.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi olan ve 2020-2021 Akademik Yılı ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu üyesi olarak seçilen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Programı lisans öğrencisi Muhammed İyisan'ın görev süresi ise ESU tarafından 1 yıl süreyle uzatıldı. Bununla birlikte YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından 2021 yılında düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programı'na (KEP-21), Kalite Elçisi Çalıştayı'na (KEÇ-21) ve YÖKAK Değerlendirici Eğitimlerine katılarak değerlendirici olmaya hak kazanan İzmir Demokrasi Üniversitesi lisans öğrencisi Ömer Faruk Sönmez'in de 2021-2022 akademik yılı için ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üyelik başvurusu kabul edildi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerinde faaliyet gösteren Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Programı lisansüstü öğrencisi Şan Yalçın Sarabil, Ankara Üniversitesi Gastronomi Programı lisansüstü öğrencisi Gizem Hülağa, Boğaziçi Üniversitesi lisans öğrencisi Hilal Karaoğlan ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Programı lisansüstü öğrencisi Eda Eren'in de 2021-2022 akademik yılı için ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üyelik başvuruları kabul edildi.

“Öğrencilerimizi tebrik ederiz”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kalite güvencesi süreçlerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlaması ve ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğün de artırılması gibi hedefleri olduğunu belirterek, bu anlamda yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti. ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üye olan öğrencileri tebrik eden Elmas, bunun ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek için önemli olduğunu söyledi.

“Süreçlerde öğrencilerin yer alması önemli”

2021-2022 akademik yılı içinde ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üyelik başvuruları kabul edilen öğrenciler, ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na başvuru sürecinde bilgilendirme yaptıkları ve destek verdikleri için YÖKAK Öğrenci Komisyonuna ve öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumlarına teşekkür etti. Yükseköğretim kurumlarının çağa ayak uydurabilmesi, günceli takip edebilmesi ve tüm süreçlerin geleceğe yönelik bir şekilde planlanması için süreçlerde öğrencilerin yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayan öğrenciler, yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin yükseköğretim kurumlarıyla öğrenciler arasında bir bağ sağlayan ve etkileşimi arttıran sistem olduğunu belirtti. Üye öğrenciler ayrıca kalite güvencesi sisteminin gençlerin beklentilerini ifade edebilmelerinin önündeki anahtar sistem olduğunu ifade etti. Öğrenciler, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi sayesinde ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na üye olmanın uluslararası bağlantılar, ilişkiler ve projeler yapma, ayrıca görevlendirilmeleri durumunda Avrupa Birliği içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen değerlendirme takımlarında öğrenci değerlendirici olarak görev alma fırsatları getireceğini vurguladı.

“Türkiye'yi anlatma fırsatı yakaladık”

Türkiye'nin yükseköğretim sistemindeki kalite güvencesi süreçlerini uluslararası alanda anlatma fırsatı yakaladıklarını belirten üye öğrenciler, Türkiye'yi uluslararası anlamda temsil ettiklerini kaydederek, aynı zamanda Avrupa ile uyumlu bir yükseköğretim sistemi oluşturabilmek için bu görevde olduklarından mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. ESU Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu'na seçilen öğrenciler, herkesin bu süreçlere başvuru yapması gerektiğini, tüm yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin aslında kalite güvencesi süreçlerinin doğal bir paydaşı olduğunu ve bunun farkındalığıyla süreçlerde aktif rol almalarının önemini vurguladı.

ESU nedir?

ESU, 40 ülkeden 45 Ulusal Öğrenci Birliği'nin oluşturduğu bir çatı kuruluştur. Bünyesinde yer alan Öğrenci Uzman Havuzları, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi hakkında bilgi edinmelerine, görüş ve deneyimlerin paylaşımına olanak sunan ve bu şekilde öğrencilerin kalite güvencesi sistemine aktif katılımını teşvik eden bir platformdur. ESU, üyeleri aracılığıyla Avrupa'da yaklaşık 20 milyon öğrenciyi temsil etmektedir.