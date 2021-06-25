YÖKAK tarafından uygulanan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı' ile iki üniversiteye akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında 2 üniversitenin kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlayan Kurumsal Akreditasyon Programı'na 60'a yakın kurum başvurmuş, 11 kurum değerlendirme sürecine dahil olmuştu. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü düzenlenen Kurul Toplantısında oy birliği ile 2 üniversiteye Kurumsal Akreditasyon verilmesi kararlaştırıldı.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi ile eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını amaçlanıyor.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kurumsal Akreditasyon verilen üniversiteleri gerçekleştirilen özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek, YÖKAK'ın 2017'den itibaren bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren genç bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

Hedeflerinin üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olması, kolay iş bulabilmesi ve üniversitelerin Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlaması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmas, YÖKAK'ın tüm çalışmalarını bu amaçla yürüttüğünü belirtti.

Başkan Elmas, Türkiye'de yükseköğretim alanında bir ilk olarak uygulamaya başladıkları Kurumsal Akreditasyon Programında yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 üniversitenin belirlendiğini ifade ederek, akreditasyon kararlarının ise ilgili üniversiteler tarafından düzenlenecek törenlerle önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanmasının ardından YÖKAK' a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” veriliyor.