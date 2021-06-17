YÖKAK üniversitelerin 6 yıllık süreçteki gelişimini görebileceği raporları yayımladı

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan veriler doğrultusunda hazırlanan raporlarda üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma ve yönetim sistemi konularında 22 ölçüt ve 58 alt ölçüte ilişkin değerlendirme sonuçlarının bulunduğunu belirten YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Üniversitelerimiz, hazırladıkları iç değerlendirme raporları ile kendilerini değerlendiriyor. Vizyon, misyon ve hedeflerini gerçekleştirme yolculuğunda hangi aşamada olduklarını belirliyorlar. Kurumların kendilerini tanıması ve nerede olduğunu bilmesi, kalite güvencesi çalışmalarının en önemli aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler yıllara göre gelişimini görebiliyor”

Kurum iç değerlendirme raporlarına YÖKAK'ın web sitesinden erişimin tüm kamuoyuna açık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Elmas, üniversitelere ait 6 yıllık “Performans Göstergeleri” raporlarının da aynı sayfada yayımlandığını belirtti. Elmas, “Ülkemizde üniversitelerin performans göstergelerine çok önem atfediliyor. Aslında dünyadaki üniversite sıralamaları da bu göstergelerden yola çıkılarak oluşturuluyor. Ancak şu bilinmelidir ki, yapılan her sıralama ve değerlendirme, üniversitelerin farklı yönlerini ortaya koyuyor. Biz, hem dünyada üniversiteler için yapılan sıralama kriterlerini göz önüne alan hem de üniversitenin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemlerinin yıllar içinde gelişimini izleyebileceği göstergeleri ilan ettik” şeklinde konuştu.

Sıralamada farklı üniversitelerin birbirleriyle kıyaslama yapma fırsatı da bulacağını aktaran Elmas, “İsteyen herkes raporlarda kendi üniversitesindeki gelişmeleri görebileceği gibi, diğer üniversitelerle de kıyaslama yapabiliyor” dedi.

“Üniversitelerimizin kalite güvencesi süreçlerine olan ilgisi artıyor”

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, raporlara bakıldığında Türkiye'deki üniversitelerin özellikle kalite süreçlerine ilgisinin yıllara göre hızlı arttığının görüldüğüne dikkat çekerek, “Üniversitelerimizin eğitim-öğretimde programlarının değerlendirilmesi ve mezunların izlenmesi konusundaki çabaları artıyor. Araştırma-geliştirmede ise ülkemizdeki yayın sayılarının son yıllarda sayısal olarak önemli ölçüde arttığı görülüyor. Bu artış özellikle bazı yeni üniversitelerde dikkat çekici olmaktadır. Bazı üniversitelerimizde ise birkaç akademisyen transferiyle sıra dışı sonuçlar görülmektedir. Ancak nitelik olarak henüz aynı tempoyu yakalayamadığımızı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Elmas, üniversitelerin kendisini tanıması ve yaptığı işleri değerlendirebilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kalitenin özü budur. Mezunlar, araştırma ve topluma katkı konularını sonuçlarıyla irdelemeli ve her bir yükseköğretim kurumu bir kalite ajansı gibi çalışmalıdır” dedi.