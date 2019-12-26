YÖKAK'ta değerlendirme toplantısı

Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimdeki küresel eğilimler üniversitelerin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik yapılara dönüşmesini zorunlu kılmıştır” dedi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımıyla “YÖKAK 2020 Yılı Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. İstanbul ve Ankara'da 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarda yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçlerindeki değişime değinen YÖKAK Başkanı Elmas, “Yükseköğretimdeki küresel eğilimler üniversitelerin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik yapılara dönüşmesini zorunlu kılmıştır. Kurumlardaki bu dönüşümün gerçekleşmesi için mezunlara dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim, analitik/kritik düşünme becerileri ve değerler kazandırılmalı, buna uygun öğrenme ortamları oluşturulmalı ve kurumlar bilişim destekli çevik liderlik ile yönetilmelidir. Kalite ve akreditasyon süreçlerinde de kullanılması beklenen bilişim destekli bütünleşik yönetim sistemlerinin bürokrasiyi azaltacak yapıya sahip olması ve çıktı odaklı yaklaşıma uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

YÖKAK'ın 2020 yılında gerçekleştireceği çalışmalara da değinen Elmas, üniversitelere yönelik hazırlanan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı'nın ilk olarak 20 pilot üniversitede başlatılacağını duyurdu.

Toplantılarda YÖKAK Danışmanı Prof. Dr. Buket Akkoyunlu ise, 2020 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nda kullanılacak olan Rubrik Yaklaşımı'nı anlattı. Yoğun çalışmalar sonucu oluşturdukları Rubrik Yaklaşımı ile değerlendirme ölçütlerini daha sade hale getirdiklerini belirten Akkoyunlu, bu yaklaşım ile değerlendirme programının güvenilirliğini arttırmayı, takım üyeleri ve raporlar arası tutarlılığı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım da, 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları'nın yazımıyla ilgili hususlara değinerek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın 2020 yılı takvimine ilişkin bilgi verdi. Yıldırım, 2020 yılı itibarıyla 2016-2017 yılları arasında değerlendirilmiş olan 70 kuruma izleme ziyaretleri yapılacağını, 2019 yılında yapılan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nda değerlendirilmemiş olan kurumlara ise dış değerlendirme ziyaretlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. Yıldırım, ayrıca üniversitelerin her yıl hazırladıkları Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (KİDR) Şubat ayı sonuna kadar YÖKAK'a sunmaları gerektiğini söyledi.

Toplantılara YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, kurul üyeleri, kurul danışmanları ve yükseköğretim kurumlarının rektör, rektör yardımcısı ve kalite komisyon temsilcilerinden oluşan 455 kişi katıldı. Toplantılar soru-cevap ve paylaşım bölümünün ardından sona erdi.