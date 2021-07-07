YÖK'te tıp fakültesi dekanları ile toplantı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından toplantı hakkında yaptığı açıklamada, “Üniversitelerimizin tıp fakültelerinin dekanları ile YÖK'te bir toplantı gerçekleştirdik. Yükseköğretim kurumlarımızdaki tıp eğitimine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğumuz faydalı bir görüşme oldu. Bilhassa pandemi sürecinde küresel çapta önemi bir kez daha anlaşılan tıp eğitiminin niteliğine ehemmiyet göstererek, süreç odaklı bazı düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacağını ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.