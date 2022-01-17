YÖK'te uluslararası üniversite ortaklıkları değerlendirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'in başkanlığında uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın önümüzdeki hafta içi gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinin öncesinde YÖK'te uluslararası üniversite ortaklıklarının durumunun değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Abdulhaki Hadi Turus, Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel ile Ankara, Boğaziçi, Bursa Uludağ, Ege, İstanbul, Sağlık Bilimleri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Ahmet Yesevi, Kırgızistan-Türkiye Manas, Türk-Alman, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi modeller değerlendirildi. Özbekistan'a yapılacak ziyaret öncesinde mevcut iş birliği alanları konuşuldu ve iş birliğinin artırılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.